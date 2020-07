Calciomercato Milan – Szoboszlai più vicino, idea Pessina | VIDEO

Il Milan è pronto a mettere le mani su Dominik Szoboszlai, che recentemente ha parlato con Ralf Rangnick e sembra in attesa che il manager tedesco venga annunciato dal club rossonero come nuovo allenatore e direttore tecnico. Il Milan ha già l’accordo con lui, ma Rangnick deve liberarsi dalla Red Bull intanto e dovrebbe essere ufficializzato dal Diavolo solamente a fine campionato. Szoboszlai aspetta e i rossoneri sono in vantaggio, anche se Napoli e altre società sono in agguato. Per il centrocampo c’è anche l’idea Matteo Pessina, di proprietà dell’Atalanta ma in prestito all’Hellas Verona. È già stato del Milan tra il 2015 e il 2017.