Donnarumma e il segreto del Milan: “L’armonia porta risultati”

Il clima a Milanello è molto positivo e questo aiuta la squadra a rendere in campo. Gigio Donnarumma racconta la situazione in casa Milan in questo periodo.

Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni del canale tematico Milan TV alla vigilia dell’importante sfida di campionato contro il Sassuolo.

Il portiere rossonero è partito commentando il clima positivo che c’è attualmente nella squadra: «Stiamo bene e ci divertiamo assieme. Questa armonia ci aiuta a giocare bene e questo provoca i risultati che stiamo ottenendo. Abbiamo voglia di stare in campo e preparare le partite, si vede dalla porta. Tutto questo si trasforma in bel gioco e voglia di vincere».

Donnarumma è stato interpellato pure sul suo rendimento, positivo sicuramente: «Ogni volta do il massimo, provo a motivare e aiutare la squadra. Adesso so che mi si sente quando lo faccio, ma è qualcosa di importante».

Infine Gigio dedica un pensiero ai tifosi del Milan, purtroppo assenti allo stadio ma numerosi di fronte a TV o PC a vedere i match di campionato: «Possediamo dei tifosi fantastici, ci seguono sempre e ci supportano. Questo momento è anche per loro. Auspichiamo che possano tornare presto a San Siro perché possono aiutarci».

