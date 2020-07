Infortunio Castillejo, rientro rimandato: quando tornerà

Samu Castillejo è fuori ormai da settimane. Il Milan vorrebbe poter riproporlo in campo almeno nel finale di stagione.

Dallo scorso 3 luglio Samuel Castillejo è indisponibile per il Milan. Colpa della lesione al bicipite femorale subita nel primo tempo del match con la SPAL.

Secondo Calciomercato.com lo spagnolo non recupererà neanche per la partita di domani, Sassuolo-Milan, valida per la 35.a giornata di campionato.

Castillejo non sarà convocato da mister Pioli, che dunque rimanderà il rientro in gruppo del numero 7 visto l’infortunio delicato che ha subito ad inizio mese.

Gli ultimi aggiornamenti parlano comunque di un Castillejo sempre più vicino al ritorno, seppur non ancora a pieno regime. Out dal match di Reggio Emilia, l’ex Villarreal spera in una chance in vista di Milan-Atalanta, scontro diretto del 24 luglio.

C’è da dire che la sua assenza è stata colmata piuttosto bene nel Milan delle ultime settimane. Sia Saelemaekers che Rafael Leao si sono ben comportati nel ruolo di esterno destro offensivo.

