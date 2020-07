Ag. Musso: “Piace al Milan. Serve una grande offerta”

Il portiere dell’Udinese Juan Musso piace anche al club rossonero. Ma non sarà facile ingaggiarlo dall’Udinese.

Uno dei portieri più apprezzati della Serie A è sicuramente Juan Musso, numero uno dell’Udinese di origine argentina.

Molti i club, italiani e non solo, che si sono interessati a Musso di recente. Anche il Milan lo segue, come ammesso dal suo agente Vicente Montes, intervistato su Radio Marte.

“Inter e Milan pronte a prenderlo? Devono prima trovare un accordo con l’Udinese – ha ammesso il procuratore – Sappiamo che trattare con la famiglia Pozzo non è semplice, inoltre servirà una grande offerta. I prezzi dei migliori portieri sono saliti molto dopo il Covid”.

I rossoneri comunque sono in corsa: “Ci sono state diverse richieste. In Italia piace a Inter, Napoli e anche al Milan. Poi alcuni club di Premier League e Liga spagnola, come l’Atletico. Credo che Musso sia pronto per un grande club, se arrivasse un’offerta importante se ne potrà parlare”.

Difficile ad oggi che il Milan possa puntare forte su Musso. La priorità per la porta è trattenere Donnarumma e trovare l’accordo per il rinnovo. Solo in caso (remoto) di rottura, i rossoneri potrebbero virare sull’argentino dell’Udinese.

