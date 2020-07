Donnarumma, retroscena: “Guardiola pazzo di lui”

Viene alla luce un vecchio retroscena riguardante Gigio Donnarumma che ha fatto impazzire uno dei tecnici più prestigiosi d’Europa.

Pep Guardiola pazzo per Gianluigi Donnarumma. Un retroscena non recente, ma che risale a ben cinque anni fa, quando in pochi avevano scoperto le vere potenzialità del portiere milanista.

Lo ha rivelato a Tuttosport Gigi Ragno, ex allenatore dei portieri del Milan e oggi collaboratore di Gennaro Gattuso.

Pare che Guardiola rimase impressionato nell’osservare un giovanissimo Donnarumma, che ancora avrebbe dovuto debuttare nel calcio dei ‘grandi’.

“Era il 2015 e stavamo giocando l’Audi Cup. Guardiola stupito venne a chiederci: ‘Ma da dove salta fuori questo?‘. Era impressionato dalle cose che faceva Gigio a 15 anni”.

Non solo Guardiola rimase colpito dalle qualità di Donnarumma all’epoca: “Ricordo lo sguardo di portieri esperti come Diego Lopez o Abbiati durante gli allenamenti. Donnarumma ha alzato l’asticella per tutti”.

