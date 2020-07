Magni: “Donnarumma come un figlio. Sarà capitano del Milan”

L’ex preparatore Alfredo Magni ha dato la sua testimonianza riguardo alla crescita di Gianluigi Donnarumma.

Nel giorno della sua duecentesima presenza in Serie A, l’edizione odierna di Tuttosport ha interpellato alcuni personaggi che hanno conosciuto da vicino Gianluigi Donnarumma.

Uno di questi è Alfredo Magni. L’ex preparatore dei portieri del Milan ha parlato della crescita del numero 99 rossonero.

“Per me Gigio è come un figlio. Ricordo bene l’esordio il 25 ottobre 2015, è passato del tempo e lui è cresciuto alla grande”.

Magni ha poi rivelato quelli che saranno i piani futuri di Donnarumma, che dovrebbe a breve trattare il rinnovo con il Milan: “E’ stato fondamentale per Gigio crescere velocemente, essere gettato in campo immediatamente. Futuro? Potrebbe diventare capitano del Milan, so che è ciò che desidera. Ma le cose vanno fatte in due”.

