Calciomercato Milan – Per Plizzari altra richiesta dalla Serie B

Alessandro Plizzari potrebbe giocare in Serie B anche nella prossima stagione. Una squadra è interessata al giovane portiere di proprietà del Milan. Nuovo prestito?

Il futuro di Alessandro Plizzari potrebbe essere ancora in Serie B. Quest’anno il Milan lo ha mandato in prestito al Livorno, dove ha collezionato 21 presenze.

Nonostante l’impegno messo, il 20enne portiere non ha potuto evitare la retrocessione della squadra toscana in Serie C. Appena terminerà il campionato, Plizzari dovrà discutere con il Milan del proprio futuro.

Secondo quanto rivelato da gianlucadimarzio.com, la Reggina ha messo nel mirino l’estremo difensore rossonero. La neo-promossa dalla Serie C vuole fare un mercato importante per affrontare al meglio la B. Non a caso ha preso Jeremy Menez, ex di Roma e Milan. Altri colpi arriveranno.

Oltre a Plizzari, anche Alessandro Russo del Sassuolo è un portiere preso in considerazione dalla società calabrese. Piace anche Emiliano Viviano, profilo molto esperto che però attende chiamate da campionati di massima divisione prima di valutare di “scendere” in Serie B.

