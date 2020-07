Calciomercato Milan, Lennon: “Ajer? Non c’è nulla”

Parla il tecnico del Celtic, Neil Lennon. Il mister si è espresso in merito all’interesse da parte del Milan per il difensore Krostoffer Ajer

Kristoffer Vassbakk Ajer è uno dei nomi in cima alla lista della spesa del Milan per rafforzare il pacchetto arretrato.

Neil Lennon, tecnico del Celtic, in merito all’interessamento da parte dei rossoneri per il difensore norvegese classe 1998 si è così espresso: “Non c’è assolutamente niente – si legge su The Scottish Sun – Niente. Ha due anni di contratto e lo voglio qui e il club lo vuole qui”.

