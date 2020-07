Calciomercato Milan news – Ceduto Suso, torna Pobega | VIDEO

È finalmente ufficiale la cessione definitiva di Jesus Suso al Siviglia, dopo la qualificazione in Champions League conquistata che ha fatto scattare l’obbligo di riscatto del cartellino. Il giocare si era trasferito in prestito in Spagna nell’ultimo mercato di gennaio e adesso in cambio di circa 24 milioni di euro ci rimarrà. Chi dovrebbe tornare a Milanello è Tommaso Pobega, centrocampista che il Milan ha prestato al Pordenone e che ha disputato una buona stagione in Serie B. L’idea del club è quella di aggregarlo alla squadra 2020/2021 per valutarlo ed eventualmente ricederlo in prestito solo nella prossima finestra invernale del calciomercato.