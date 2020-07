Milan, Ambrosini: “Maldini è triste ma quante rivincite”

Massimo Ambrosini è intervenuto negli studi di Sky Sport. L’ex centrocampista del Milan ha parlato della situazione legata a Paolo Maldini

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Ambrosini ha parlato dell’ex compagno di squadra Paolo Maldini, oggi Direttore Tecnico del Milan: “Secondo me è un po’ triste, ha intrapreso questa carriera passando attraverso un percorso, prima c’era Leonardo, da lui ha imparato qualcosa, ha voluto vicino Zvone.

Probabilmente avrebbe voluto prendersi in carico la responsabilità da solo e penso sarebbe stato in grado di farlo. Secondo me se l’era meritata, ha superato delle difficoltà e si sta prendendo delle rivincite, alcuni giocatori che ha scelto si stanno rivelando dei grandissimi calciatori”.

