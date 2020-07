Milan, Plizzari-Reggina: arrivano conferme

Parla Massimo Taibi, Direttore sportivo della Reggina, squadra interessata ad Alessandro Plizzari, estremo difensore di proprietà del Milan

Alessandro Plizzari è pronto per una nuova esperienza in Serie B. Il giovane portiere, che tornerà dal prestito al Livorno, lascerà quasi certamente il Milan per giocare con continuità.

In queste ore si è fatta avanti l’ipotesi Reggina, che sta lavorando in grande per raggiungere il massimo campionato.

Il Direttore Sportivo dei calabresi, Massimo Taibi, che di certo di portieri se ne intende, ha così parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Dobbiamo intervenire su tutti i reparti, compreso il portiere. Carnesecchi non lo prendo più, con il Milan stiamo parlando per Plizzari.

Vogliamo essere una squadra scomoda con giovani importanti e gente che conosce la B”.

