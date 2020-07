Milan, ora è ufficiale: Pioli ha rinnovato

Pioli ha rinnovato ufficialmente il contratto con il Milan. L’allenatore resterà per altri due anni. Niente Rangnick dopo mesi di indiscrezioni.

Stefano Pioli resta al Milan per altri due anni. Clamoroso colpo di scena in casa rossonera in questi minuti: salta l’arrivo di Ralf Rangnick, Ivan Gazidis ha deciso di tenere l’attuale allenatore e di affidargli la panchina del Diavolo anche per la prossima stagione.

Ecco il comunicato ufficiale del Milan: “AC Milan annuncia di aver raggiunto un accordo con Stefano Pioli per l’estensione di due anni del suo contratto come allenatore della prima squadra maschile, che pertanto scadrà a fine giugno 2022“.

Pioli ha così commentato: “Sono felice e orgoglioso della fiducia che ho ricevuto dal Milan. Voglio ringraziare tutti, compresi i nostri fan, che ci mancano molto allo stadio, ma con cui siamo sempre vicini e solidali. Come ho detto molte volte, il nostro futuro è oggi. Dobbiamo restare concentrati e determinati, essere uniti, essere una vera squadra. Siamo all’inizio di un percorso straordinario. Se continuiamo a lavorare in questo modo, cresceremo ancora e saremo sempre più competitivi”.