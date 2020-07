Bild – Rangnick, il procuratore conferma: “Non andrà al Milan”

La Bild riporta alcune dichiarazioni di uno dei procuratori di Ralf Rangnick. L’uomo conferma che il tedesco non andrà al Milan.

Sono minuti clamorosi per il futuro del Milan. Clamorosamente Ralf Rangnick non sarà il nuovo allenatore dei rossoneri, né il direttore tecnico. A rivelarlo è direttamente il suo procuratore, che ha rilasciato queste dichiarazioni alla Bild.

Le parole di Marc Kosicke: “AC Milan e Ralf Rangnick hanno concordato che non è il momento giusto per lavorare insieme. Per questo motivo e tenendo conto del buon andamento e dei risultati con il coach Pioli, è stato deciso congiuntamente che Ralf Rangnick non assumerà un ruolo all’AC Milan“.