Un primo tempo di grande intensità quello fra Sassuolo e Milan. I rossoneri, dopo aver fatto i conti con un ottimo inizio dei neroverdi, trovano la rete con Zlatan Ibrahimovic: cross preciso di Calhanoglu, lo svedese di testa firma il gol del vantaggio.

Rebic si rende pericoloso poco dopo, ma a segnare è il Sassuolo con Caputo: l’arbitro assegna un rigore per fallo di mano di Calhanoglu e l’attaccante realizza. Il Milan, però, prima della fine del primo tempo, riesce a segnare il gol del 2-1 ancora con Ibrahimovic, ancora su assist di Calhanoglu.

Prima del duplice fischio dell’arbitro arriva l’espulsione per doppio giallo di Bourabia.

Nel secondo tempo c’è un’altra buona occasione per Ibra che rischia la tripletta: scambia con Kessie ma poi non riesce a calciare a tu per tu con Consigli. Il Sassuolo prova a colpire in contropiede, ma la difesa del Milan regge molto bene e Donnarumma è preciso nelle uscite.

Al 76′ c’è una tripla occasione per il Milan: prima Kessie, poi due volte Bonaventura, Consigli fa miracoli. Dopo tre minuti di recupero l’arbitro manda tutti sotto la doccia. Tre punti importanti per il Diavolo che chiude il discorso Europa League. Una serata importante anche per le voci sul futuro di Pioli, che resterà alla guida dei rossoneri per altri due anni. Salta l’arrivo di Rangnick, come rivelato in Germania.

