Calciomercato Milan, Jovic proposto al Monaco

Nuova squadra per Luka Jovic. L’attaccante che tanto piace al Milan sarebbe stato proposto al Monaco di Kovac

Come ampiamente detto tra i nomi in cima alla lista per rafforzare l’attacco c’è certamente Luka Jovic. Il calciatore ha deluso le attesa al Real Madrid e si prepara a lasciare la Capitale spagnola.

Il Milan sarebbe intenzionato a ricomporre la coppia con Rebic ammirata all’Eintracht Francoforte ma gli ostacoli non mancano. I blancos, ad oggi, non sembrano intenzionati a cedere il giocatore in prestito e la concorrenza appare sempre più agguerrita.

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato dell’interessamento da parte di Napoli, Leicester, Chelsea e Arsenal. A queste va aggiunto anche il Monaco.

Secondo ‘FootMercato’, l’agente l’avrebbe proposto al club monegasco. La presenza in panchina di Niko Kovac, che ne apprezzerebbe le sue doti, può certamente rappresentare un fattore.

