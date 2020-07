Calciomercato Milan, niente Rangnick: il destino di Szoboszlai

Senza Rangnick saranno Maldini e Massara a condurre il calciomercato per il Milan. Ecco cosa può succedere con Szoboszlai, il magiaro che tanto piace ai rossoneri

Non sarà Ralf Rangnick a condurre il calciomercato per il Milan. Un cambio di programma inaspettato che rimescola le carte delle strategie rossonere. Saranno così Paolo Maldini e Frederic Massara a portare avanti le loro strategie durante questa lunga estate.

I primi pensieri vanno subito a Dominik Szoboszlai. Cosa ne sarà del centrocampista magiaro dato da tutti come primo obiettivo del Milan?

La domanda è ovviamente lecita e le risposte arriveranno a breve. Con l’arrivo di Rangnick, il Milan avrebbe avuto certamente una corsia preferenziale per il giovane ragazzo, che il tedesco conosce molto bene.

Ora – come detto – le cose sono cambiate ma il mancato approdo del tedesco non esclude quello di Szoboszlai, che a gennaio è stato trattato anche da Boban.

Il magiaro piace e sarà lui a scegliere se sposare il progetto rossonero, che non prevede più la presenza di un uomo di fiducia come Rangnick. Il rischio concreto, adesso, è che si faccia sotto il Lipsia.

Senza dimenticare l’interesse da parte di Napoli, Psg e Arsenal, che potrebbero bussare nuovamente alle porte del Salisburgo per provare a bruciare la concorrenza.

Szoboszlai al Milan non è più scontato, come poteva sembrare qualche giorno fa, ma non è certo un discorso chiuso: il suo approdo in rossonero è ancora possibile.

