Milan-Ibra, incontro a fine campionato: via libera senza Rangnick

Senza Ralf Rangnick le possibilità di permanenza di Zlatan Ibrahimovic in maglia rossonera aumentano drasticamente. Ora si può trattare per trovare un accordo

E’ Zlatan Ibrahimovic il protagonista assoluto della serata di ieri. L’attaccante svedese ha giocato da vero bomber ed è apparso trasformato rispetto alle ultime uscite, dove si era messo maggiormente a disposizione della squadra, abbassandosi (forse troppo) e fungendo da vero regista offensivo.

Contro il Sassuolo la voglia di segnare era davvero tanta e stavolta sono stati i compagni a dargli una mano.

Da quando è arrivato Zlatan Ibrahimovic, il Milan viaggia ad una media pazzesca e la crescita dei singoli giocatori è sotto gli occhi di tutti. Non continuare con il centravanti svedese sarebbe davvero un errore.

Lo stupore negli occhi del centravanti, quando durante l’intervista post-gara ha saputo del prolungamento del contratto di Pioli, fa capire come uno spiraglio per il prolungamento adesso c’è davvero.

Senza Rangnick le possibilità salgono drasticamente. Le parole di elogio nei confronti del mister italiano ce le ricordiamo tutti, così come quelle sul tedesco. La permanenza di Ibra sarebbe la vittoria dei milanisti e della continuità.

Serve ovviamente un confronto con la parte sportiva, rappresentata da Maldini e Massara, con la quale il rapporto è saldo e con Ivan Gazidis.

Il problema economico d’altronde non può essere trascurato: Ibrahimovic chiedeva una somma vicina ai 9 milioni di euro netti. Una cifra di certo non da poco. Ora però possono esserci i margini per trattare, per sedersi attorno ad un tavolo per decidere il futuro insieme, per il bene del Milan.

L’arrivo di Mino Raiola in Italia servirà certamente a capirne di più. I giorni successivi alla fine del campionato, saranno quelli di Ibra e del suo futuro, che tutti si augurano sia ancora in rossonero.

