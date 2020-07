Milan, niente rivoluzione: ecco il futuro di Maldini e Ibrahimovic

Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic, così come Massara, alla fine potrebbero rimanere al Milan. Senza l’arrivo di Rangnick ora tutto è più facile

Il Milan continua a vincere, battendo il Sassuolo e volando in Europa League, ma la notizia della serata è certamente il prolungamento del contratto di Stefano Pioli.

I rossoneri hanno deciso di premiare l’ottimo lavoro del mister e di continuare l’avventura con lui. L’ex Fiorentina ha firmato un accordo che lo lega al Diavolo fino al 30 giugno 2022. Allo stesso tempo si fa definitivamente da parte Ralf Rangnick.

L’approdo del tedesco era ormai fatto – le sue parole lo testimoniano – mancava solo l’annuncio ufficiale ma negli ultimi giorni la svolta, con il Milan che ha deciso di cambiare le carte in tavolo, offrendo a Rangnick solamente il ruolo di Direttore tecnico.

Impossibile una convivenza con Pioli e il rifiuto è stato una normale conseguenze.

Senza Rangnick il futuro del Milan è destinato a cambiare totalmente. Anzi, è destinato a rimanere come lo abbiamo vissuto in questi ultimi mesi.

Paolo Maldini, che contrariamente a Zvonimir Boban, ha tenuto duro, va verso la conferma, così come Massara.

I due, insieme al croato (non va dimenticato), hanno lavorato bene, con acquisti che hanno fatto crescere il Milan. Theo Hernandez e Bennacer sono sole due esempi del buon operato del gruppo sportivo in società.

Non va certo dimenticato il modo di star vicino a Pioli, di farlo sentire parte di un progetto, che alla fine ha pagato. I giornali – in edicola stamani – sono concordi che senza Rangnick per Maldini e Massara l’avventura in rossonero continuerà ancora.

Saranno loro a fare dunque il calciomercato e di conseguenza saranno loro a trattare con Zlatan Ibrahimovic.

Ora lo svedese, senza Rangnick, ha certamente maggiori possibilità di continuare a vestire la maglia del Milan. Tutti lo vogliono, dai giocatori, al mister ai tifosi: il suo impatto nel mondo rossonero è sotto gli occhi di tutti. Impossibile rinunciarci.

L’attesa chiamata di Gazidis non è ancora arrivata ma il colpo di scena in panchina potrebbe far assumere contorni diversi al futuro di Zlatan Ibrahimovic. Non resta che attendere. La rivoluzione non sa da fare.

