Milan, Maldini: “Pioli è l’uomo giusto. Ha fame di vittorie”

Le parole di Paolo Maldini dopo la firma ufficiale di Stefano Pioli, che ha rinnovato il proprio contratto fino al giugno 2022.

Queste le parole di Paolo Maldini, pubblicate nel comunicato ufficiale A.C. Milan, riguardo al rinnovo del tecnico Stefano Pioli:

“Stefano è diventato il nostro allenatore in un momento molto difficile” – ha dichiarato il direttore dell’area tecnica – “Abbiamo sempre sostenuto che ci sarebbe voluto del tempo per vedere i risultati del suo lavoro e abbiamo avuto la conferma che la qualità e la professionalità pagano sempre. Stefano è l’uomo giusto per guidare la squadra che vogliamo: una squadra di successo, giovane e affamata di vittorie”.

La conferma di Pioli potrebbe portare automaticamente anche alla permanenza dello stesso Maldini. Un approdo di Ralf Rangnick, ormai saltato, sembrava infatti portare ad un addio per l’ex capitano.

