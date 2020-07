Ibrahimovic: “Uniti con Pioli. Rinnovo? Non mi aspetto nulla”

Zlatan Ibrahimovic felice della vittoria in Sassuolo-Milan. Attestato di stima nei confronti di Stefano Pioli, ma incertezza ancora sul suo futuro.

Zlatan Ibrahimovic ha parlato a Sky Sport dopo Sassuolo-Milan 1-2, decisa da una doppietta sua.

Lo svedese ha parlato così sulla vittoria: “Oggi bene, abbiamo vinto una partita difficile contro una squadra che gioca bene. Volevamo vincere, stiamo facendo belle cose e non è ancora finita. Siamo al limite per entrare in Europa League. Ma anche fare i preliminari va bene, però diretto ai gironi è meglio“.

In merito al suo futuro parla nella seguente maniera: “Ho ancora tre partite, nessuno mi ha detto niente e non mi aspetto altro. Ci sono cose che non posso controllare e mi sembrano anche strano. Comunque siamo tutti con il mister“.

Sulle voci del mancato arrivo di Ralf Rangnick commenta: “Non lo so. Ci sono novità ogni giorno qui. Sto lavorando, sto bene, la squadra sta bene e stiamo facendo buone cose“.

