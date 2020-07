Calciomercato Milan – Futuro Thiago Silva, l’annuncio ufficiale del PSG

Il PSG ha comunicato la decisione presa sul futuro di Thiago Silva, in scadenza di contratto e accostato sia al Milan che all’Everton nei mesi scorsi.

L’esperienza di Thiago Silva al Paris Saint-Germain dovrebbe essere agli sgoccioli. Approdato a Parigi nel 2012, il 35enne difensore brasiliano ha un contratto in scadenza e non dovrebbe rinnovarlo.

Thomas Tuchel, allenatore del PSG, in conferenza è stato interpellato sul futuro dell’ex giocatore del Milan. Questa la sua risposta sull’argomento: «È un nostro giocatore ed è il nostro capitano. Sicuramente affronteremo la cosa dopo la Champions League. Adesso abbiamo altro a cui pensare. Sembra che andrà via, ma nel calcio non si può mai sapere».

Il tecnico tedesco ammette che Thiago Silva probabilmente se ne andrà, però lascia un piccolo spiraglio al rinnovo. Tuttavia, il PSG sul proprio profilo ufficiale Instagram ha annunciato l’addio del brasiliano: «Un addio per Thiago Silva. Ieri sera è stata la sua ultima partita al Parc dePrinces di fronte al Collectif Ultras»

Per il futuro, un ritorno al Milan appare difficile da concretizzare. Sulle tracce del calciatore veniva segnalato l’Everton, dove Carlo Ancelotti lo accoglierebbe molto volentieri dopo averlo allenato sia in rossonero che al PSG. Attenzione anche ad altre piste europee.

LEGGI ANCHE -> Sky – Kjaer in dubbio per Milan-Atalanta. Torna Castillejo