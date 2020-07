Milan, guaio Pioli: infortuni e difesa decimata

Contro l’Atalanta, tra infortuni e squalifiche, Pioli potrebbe essere chiamato a cambiare tutta la difesa. Ecco la situazione

Il Milan ha strappato la qualificazione alla prossima Europa League con quattro giornate d’anticipo ma la stagione non è ancora finita.

Venerdì a San Siro c’è una partita da vincere: i rossoneri sfidano l’Atalanta, con l’obiettivo di far dimenticare quel 5-0 dell’andata, che pesa ancora come un macigno. Vincere, poi, servirebbe per continuare la rincorsa al quinto posto che permetterebbe alla squadra di Pioli di evitare i preliminari.

Ma il Milan alla super sfida contro i bergamaschi non ci arriva proprio nei migliori dei modi: le squalifiche di Theo Hernandez e Ismael Bennacer sono davvero pesanti ma la lista degli indisponibili si allunga terribilmente.

Andrea Conti e Alessio Romagnoli si sono infortunati contro il Sassuolo e non ci saranno certamente. Le condizioni del terzino sono da valutare, per il capitano – come annunciato da Pioli – la stagione può considerarsi terminata.

Il Milan deve fare i conti anche con alcuni fastidi fisici di Simon Kjaer, uscito malconcio dal Mapei Stadium. Contro l’Atalanta potrebbe esserci un’intera difesa nuova.

