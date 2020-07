Calciomercato Milan, incontro per Rebic | Fiorentina presente

In corso l’incontro fra il Milan e l’agente di Rebic. Presente anche la Fiorentina. Ecco perché i viola sono interessati alla trattativa.

In questi minuti è in corso un incontro fra Paolo Maldini e Fali Ramadani, l’agente di Ante Rebic (e anche di Luka Jovic). In questo summit si parlerà del possibile riscatto dell’attaccante croato, una delle note più liete di questo splendido 2020 rossonero. Ricordiamo che il giocatore è in prestito biennale dall’Eintracht.

A questo incontro, come scrive su Twitter Daniele Longo, giornalista di Calciomercato.com, c’è anche la Fiorentina. Infatti la società viola ha conservato il 50% nell’accordo coi tedeschi sulla futura rivendita del calciatore.

Non è una trattativa semplice, ma l’Eintracht potrebbe accettare l’idea di uno scambio secco con André Silva, passato in Germania esattamente con la stessa formula l’estate scorsa. Ma a quel punto bisognerebbe capire come pagare ciò che spetta alla Fiorentina, ma questo sarebbe un problema del club tedesco.

