Romagnoli e Conti infortunati: l’esito delle risonanze

Il Milan ha fatto sapere quali sono le condizioni fisiche di Alessio Romagnoli e Andrea Conti, usciti malconci dalla trasferta contro il Sassuolo.

Dal Milan arrivano notizie riguardanti Alessio Romagnoli e Andrea Conti, usciti per infortunio durante Sassuolo-Milan.

Romagnoli: la risonanza conferma una lesione distrattiva del muscolo gastrocnemio mediale del polpaccio destro.

Conti: trauma ginocchio sinistro. L’esame di risonanza non evidenzia lesioni meniscali e/o legamentose.

Se per il capitano del Milan la stagione è ormai conclusa, sembra che invece ci sia ancora speranza di rivedere il terzino destro in campo per fine campionato. Intanto venerdì contro l’Atalanta mister Stefano Pioli dovrà rinunciare anche Ismael Bennacer e Theo Hernandez per squalifica.

