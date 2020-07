Calciomercato Milan news – Pazza ipotesi James Rodriguez | VIDEO

Ha fatto scalpore l’indiscrezione di calciomercato giunta dalla Spagna, precisamente da El Chiringuito TV, che ha rivelato l’esistenza di un interesse da parte del Milan per James Rodriguez. Addirittura ci sarebbe già un’offerta per il 29enne fantasista colombiano, finito anche nel mirino di Inter, Manchester United e Benfica. Ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e il Real Madrid è disposto a cederlo, dato che Zinedine Zidane non lo ritiene più utile al suo progetto. Il prezzo di James Rodriguez si aggira sui 30-32 milioni di euro, ma bisogna fare i conti pure con l’ingaggio da 7-8 milioni annui. Affare difficile per il Milan.