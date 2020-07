Milan-Barcellona, trattativa per Emerson: l’offerta per chiudere

Contatti avanzati tra Milan e Barcellona per Emerson Royal, laterale destro in prestito al Betis Siviglia. C’è il prezzo per concludere l’accordo presto.

Il Milan è intenzionato a fare sul serio per assicurarsi Emerson Royal, terzino destro brasiliano classe 1999. Dalla Spagna arrivano importanti notizie di calciomercato.

È il Mundo Deportivo a rivelare che l’interesse dei rossoneri è forte nei confronti del giocatore. Lunedì i rappresentati di Milan e Barcellona hanno avuto un contatto diretto per discutere dell’operazione. Un confronto considerato positivo, anche se l’accordo non è affatto vicino.

Il Barça chiede 30 milioni di euro per cedere Emerson Royal, ora in prestito al Betis Siviglia. Il Diavolo non è disposto a spingersi fino a quella cifra. In Spagna scrivono che se i rossoneri arrivassero a circa 25 milioni l’affare si potrebbe concludere.

Il Barcellona per interrompere in anticipo il prestito devono versare 9 milioni al Betis Siviglia. Facendolo nel 2021, invece, la somma da pagare sarebbe di 6 milioni. I catalani hanno richiesto un prezzo alto al Milan proprio per compensare l’esborso nei confronti del club andaluso. Inoltre, il Barça aveva già investito 12 milioni per l’acquisto dall’Atletico Mineiro un anno fa.

Da via Aldo Rossi c’è la volontà di proseguire la trattativa per assicurarsi il terzino destro brasiliano, considerato l’ideale per il progetto tecnico-tattico di Stefano Pioli. Si spera di raggiungere un accordo nei prossimi giorni, scrive il Mundo Deportivo. La dirigenza rossonera ha già avuto contatti positivi con l’entourage di Emerson Royal. Trapela fiducia sull’esito della negoziazione.

