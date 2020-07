Calciomercato Milan – Contatti per Emerson Royal e Tonali | VIDEO

Il Milan ha messo nel mirino Emerson Royal per rinforzare la fascia destra difensiva e sono in corso contatti avanzati sia con il Barcellona che con l’entourage del terzino brasiliano. La richiesta è di 30 milioni di euro, anche perché il Barça deve darne 9 al Betis Siviglia per l’interruzione anticipata del prestito. Il club rossonero vuole spendere meno e un’offerta da 25 milioni potrebbe essere sufficiente per concludere l’affare. Il Milan ha anche contatti con il Brescia per Sandro Tonali, centrocampista per il quale l’Inter tarda a chiudere. Il Diavolo si vuole inserire formulando una proposta migliore rispetto ai nerazzurri.