Calciomercato Milan, Laxalt in Russia: conferme sullo scambio

Laxalt non rientra nei piani del Milan e potrebbe andare in Russia. Conferme sull’operazione di scambio con la Lokomotiv Mosca.

Ieri Diego Laxalt ha giocato da titolare a causa della squalifica di Theo Hernandez. Rientrato a gennaio dal prestito al Torino, l’uruguagio non rientra nei piani futuri del Milan. Piace molto in Russia, come confermato anche di recente dal suo agente.

In particolare è la Lokomotiv Mosca che spinge per averlo. E il Milan è disposto a trattare, anzi ne vuole approfittare per inserire nell’affare un giocatore che interessa da tempi non sospetti in via Aldo Rossi.

Si tratta di Aleksey Miranchuk, un giovane trequartista dalle indubbie qualità tecniche. Da tempo si parla di un possibile scambio e nelle ultime ore questa voce è tornata fortemente di moda. Gianluca Di Marzio ieri nel pre-partita di Milan-Atalanta ha confermato, lo stesso ha fatto Tuttosport stamattina.

Laxalt potrebbe fare da contropartita, quindi il Milan potrebbe aggiungere un piccolo conguaglio per raggiungere la cifra richiesta dalla Lokomotiv. Una pista da seguire con grande attenzione nelle prossime settimane: le probabilità di riuscita sono alte.

