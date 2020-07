Sportmediaset – Milenkovic e Tonali: il Milan studia il doppio colpo

Doppia operazione in Serie A per il Milan in vista della prossima sessione di calciomercato: due profili per rinforzare la rosa.

L’edizione odierna di Sportmediaset ha rivelato quali sarebbero nei piani del Milan i due primi obiettivi di calciomercato per la prossima stagione.

Paolo Maldini, che dovrebbe restare in sella come direttore dell’area tecnica, punta a calciatori già esperti nel contesto della Serie A.

Per questo il primo nome fatto è quello di Nikola Milenkovic, difensore serbo della Fiorentina. Non certo una novità nelle cronache rossonere, ma sembra proprio che il Milan farà un tentativo serio.

Il classe ’97 si integrerebbe alla perfezione al fianco di Romagnoli nella linea difensiva del Milan. Inoltre mister Stefano Pioli lo conosce molto bene, avendolo allenato a Firenze dal 2017 al 2019.

L’altro nome è quello ormai noto di Sandro Tonali. Il talento del Brescia piace a mezza Italia, ma il Milan appare al momento la squadra più propensa a fare uno sforzo per acquistarlo.

I rossoneri hanno dichiarato guerra aperta all’Inter per il classe 2000. Si prospetta dunque un derby di mercato intrigante, anche se convincere il patron Massimo Cellino non sarà semplice.

