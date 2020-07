Calciomercato Milan, prima offerta per Fofana: i dettagli

Dalla Francia sono sicuri: il Milan avrebbe messo sul piatto la prima proposta ufficiale per il talento Fofana. Ma non è la sola offerta.

Il Milan fa sul serio per Wesley Fofana, giovane difensore del Saint-Etienne, nel mirino della squadra rossonera ormai da diverse settimane.

Le ultime news arrivano dalla Francia, precisamente dal portale di calciomercato Le10sport.com; pare che i rossoneri abbiano già inviato al club transalpino la prima offerta ufficiale.

Si parla di una proposta cash da 14 milioni di euro. Offerta importante, ma non abbastanza per convincere i ‘Verdi’ a cedere il cartellino di Fofana. Pare che la richiesta sia di 20 milioni per tutte le varie pretendenti.

Milan che dunque dovrà valutare se riformulare la proposta a breve. La brutta notizia è che la stampa francese parla di una foltissima concorrenza per Fofana.

Sul classe 2000 c’è da tempo anche il Leicester, ma di recente si sarebbero mosse anche diverse società francesi: Monaco, Lione e Rennes sono molto attente alla situazione e pronte a mettere sul piatto una propria offerta formale.

Il Milan di certo non mollerà facilmente la presa. Il profilo di Fofana è stato segnalato dal talent-scout Geoffrey Moncada, una vera certezza quando si parla di giovani campioni in trampolino di lancio.

