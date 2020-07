Calciomercato Milan – Summit per Emerson Royal e Marc Roca | VIDEO

Venerdì a Casa Milan gli agenti di Emerson Royal e Marc Roca hanno incontrato la dirigenza rossonera. Il terzino destro brasiliano è in prestito al Betis Siviglia fino a giugno 2021, ma il Barcellona può riprenderselo in anticipo versando 9 milioni di euro agli andalusi. Per questo motivo il Barça tiene alto il prezzo a circa 30 milioni di euro, ritenuto troppo elevato dal Milan. Se per Emerson Royal la trattativa non è facile, anche per Roca la strada non è spianata. L’Espanyol parte da una richiesta di 25 milioni, che la società rossonera valuta eccessiva per il centrocampista spagnolo classe 1996.