Donnarumma e Ibrahimovic volano a Montecarlo: incontro con Raiola | VIDEO

Donnarumma e Ibrahimovic volano a Montecarlo. Ecco il video pubblicato dal portiere del Milan nelle Stories di Instagram poco fa.

Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic sono partiti insieme con un volo privato stamattina direttamente da Milanello. Secondo i colleghi di Calciomercato.com, i due giocatori del Milan sono diretti a Montecarlo, dove è previsto un incontro con il loro agente: Mino Raiola.

Donnarumma ha pubblicato un video nelle Stories del proprio profilo Instagram. Insieme a Ibra e Mino trascorrerà del tempo a Montecarlo: ne approfitterà per godersi qualche ora di riposo e di relax, ma si parlerà anche di futuro, inevitabilmente.

Entrambi sono due questioni spinose da risolvere nel più breve tempo possibile. C’è ottimismo per quanto riguarda il rinnovo di Donnarumma: arrivano conferme sulla volontà del Milan di proporre un prolungamento di due o tre anni alle stesse cifre, ma con qualche bonus. Gigio vuole restare e la sua volontà farà la differenza nella trattativa.

Più “particolare” è il caso di Ibra. Al Milan tutti vogliono tenerlo: da Pioli a Maldini, da Massara a Gazidis. Ma la decisione finale spetta soltanto a lui. La richiesta è di un altro anno di contratto a sei milioni, gli stessi di Donnarumma. Probabilmente il Diavolo spinge per abbassare la cifra. La trattativa prosegue, i prossimi giorni possono essere decisivi.

Donnarumma and Ibrahimovic heading to Montecarlo to probably meet Raiola pic.twitter.com/a9cqKbGEtZ

— Milan Eye (@MilanEye) July 25, 2020