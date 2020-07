Calciomercato Milan, addio Fiorentina: occasione rossonera

La Fiorentina intenzionata a cedere Dusan Vlahovic. Il Milan è da tempo sulle tracce del giovane attaccante viola

Con la permanenza di Zlatan Ibrahimovic, ipotesi che sta prendendo sempre più quota, al Milan serve comunque un attaccante. Un centravanti da fare crescere alla spalle dello svedese.

Rafael Leao è, infatti, considerato dal mister più un’alternativa sull’esterno o una seconda punta.

Con una stagione che si preannuncia ricca di impegni, con i rossoneri in Europa League, un vice Ibra serve come il pane. Ecco che l’idea Vlahovic può prendere sempre più piede. Il giovane centravanti della Fiorentina ha come procuratore Ramadani che è stato a colloquio con la dirigenza del Diavolo. L’agente può favorire un passaggio in rossonero.

Come riporta Calciomercato.com, la Fiorentina è intenzionata a cedere il suo calciatore, preferirebbe in prestito ma alla giusta offerta lo lascerebbe andare anche a titolo definitivo. La volontà di Vlahovic è però quella di giocare. Attenzione anche alla pista estera, con lo Schalke 04 interessato.

