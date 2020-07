Sky – Milan-Calhanoglu, incontro per il rinnovo: ipotesi clausola

Hakan Calhanoglu sempre più vicino al rinnovo con il Milan. Il turco dovrebbe prolungare con l’inserimento di una clausola.

Hakan Calhanoglu è diventato in questa seconda parte di stagione post lockdown l’anima del centrocampo del Milan. Il turco sembra aver trovato la posizione ideale da trequartista nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

Secondo quanto riferisce Sky, l’esperienza di Calhanoglu al Milan è destinata a durare ancora. Negli scorsi giorni la dirigenza rossonera ha incontrato Gordon Stipic, agente del giocatore, per parlare di rinnovo di contratto, in scadenza nel 2021.

Il turco vuole rimanere e un accordo dovrebbe essere trovato con facilità. Il Milan starebbe pensando anche di inserire una clausola rescissoria, affinché nel caso in cui il turco non dovesse durare su questa ottima scia anche nei prossimi anni, avrebbe comunque un prezzo stabilito per le pretendenti sul mercato.

Il club rossonero spera comunque di fissare con il prossimo rinnovo un matrimonio che duri per molto tempo.

MILAN, HALILOVIC VERSO IL BENFICA

Alex Baldarelli