Calciomercato Milan, Benfica su Halilovic: contatti in corso

Alen Halilovic è ancora di proprietà del Milan. Il giocatore, nell’ultima stagione all’Heerenveen, potrebbe andare al Benfica.

Alen Halilovic è una delle meteore passate al Milan negli ultimi anni. Il croato è sceso in campo solo tre volte con la squadra rossonera, tutte in Europa League.

Nell’ultima stagione il giocatore è stato in prestito all’Heerenveen in Eredivisie, ma ora è di rientro a Milanello. Il ventiquattrenne però sarà solo di passaggio, perché non rientra nel progetto tecnico di Pioli.

Secondo quanto riferisce gianlucadimarzio.com, su Halilovic sarebbe spuntato il Benfica, che ha già avviato i contatti con il Milan.

L’anno scorso, prima del trasferimento in Olanda, il croato era finito nel mirino di alcuni club spagnoli come Betis, Levante ed Espanyol, ma l’affare non si concretizzò.

Adesso l’ipotesi Benfica sembra attuabile, con il giocatore, considerato un talento in giovane età, potrebbe avere un’altra chance da giocarsi.

Alex Baldarelli