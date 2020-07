Calciomercato Milan, Robinson è in Italia: nuovi contatti?

Antonee Robinson, prelevato dal Milan a gennaio e poi scartato per un problema cardiaco, è in Italia. Si riapre la pista rossonera?

Durante il mercato di gennaio, il Milan aveva acquistato Antonee Robinson dal Wigan: doveva essere il vice Hernandez. L’affare però saltò perché il club rossonero riscontrò un problema cardiaco durante le visite mediche.

Ora però il terzino statunitense è tornato a giocare regolarmente e il Milan sarebbe tornato a pensare a lui per la prossima stagione, con Laxalt destinato a partire.

Il giocatore ha postato sui social una foto che mostra il panorama di Sorrento, quindi si troverebbe in Italia. Un segnale che potrebbe riavvicinare il terzino al Milan, dopo la chiusura dello scorso gennaio.

Un’occasione per assaporare da vicino il nostro paese in anteprima e per riallacciare i contatti con la dirigenza rossonera.

Il giocatore è nuovamente arruolabile e il club spera ancora di poterlo portare in rossonero. L’assist di Robinson c’è stato, ora tocca al Milan.

