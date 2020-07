Calciomercato Milan, Roca pista calda: la cifra per chiudere

Marc Roca potrebbe presto diventare un nuovo giocatore del Milan. Lo spagnolo classe 1996 è in cima alla lista per rafforzare la linea mediana rossonera

Marc Roca è il nome caldo per il centrocampo del Milan. Lo spagnolo classe 1996 è pronto a lasciare l’Espanyol dopo la retrocessione. L’idea rossonera è davvero viva e l’incontro avvenuto nei giorni scorsi a Casa Milan lo testimonia.

Roca è visto come l’alternativa al duo Bennacer–Kessie e l’addio di Lucas Biglia gli spalanca le porte di Milanello. Secondo quanto riferito da ‘Sportmediaset’ la pista sarebbe sempre più calda e l’affare potrebbe andare in porto per una cifra di circa 15 milioni di euro.

LEGGI ANCHE: POBEGA IN SERIE A