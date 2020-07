Calciomercato Milan, Pobega in Serie A: l’idea rossonera

Tommaso Pobega potrebbe andare ancora una volta in prestito. Il Milan potrebbe però cedere il suo centrocampista anche a titolo definitivo

Tommaso Pobega è uno dei protagonisti principali dell’ottima stagione del Pordenone. Il centrocampista classe 1999, autore di 6 gol e 3 assist con la maglia dei neroverdi, è pronto al salto di qualità.

Il giocatore al termine del campionato di Serie B tornerà al Milan e almeno inizialmente si metterà a disposizione di Stefano Pioli.

La sua permanenza in rossonero non è certa: al calciatore sta pensando seriamente il Crotone, neo-promosso in Serie A, ma anche Torino e Udinese. L’idea – come riporta ‘Milanista Non Evoluto’ – è quella di dare Pobega ancora una volta in prestito a meno di offerte di 7/8 milioni di euro.

