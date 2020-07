Calciomercato Milan news – Tre rinnovi di contratto in arrivo? | VIDEO

Si avvicina la fine del campionato e il Milan si prepara a discutere i rinnovi di contratto di alcuni giocatori. In primis Gianluigi Donnarumma, che va in scadenza a giugno 2021 e va blindato quanto prima. La volontà Gigio è quella di rimanere, ma la società rossonera deve trovare l’accordo con Mino Raiola. Con lo stesso agente il Milan deve discutere del prolungamento contrattuale di Zlatan Ibrahimovic, che con la conferma di Stefano Pioli e quella possibile di Paolo Maldini potrebbe restare. Un altro rinnovo da discutere è quello di Hakan Calhanoglu, che va in scadenza tra meno di un anno e vuole restare al Milan.