Maglia Milan 2020/2021, martedì la presentazione | VIDEO

Il Milan ha pubblicato un video ufficiale per ricordare che martedì 28 luglio verrà presentata la nuova maglia casalinga rossonera 2020/2021.

La stagione 2019/2020 volge verso il termine e, come di consueto, iniziano ad essere ufficializzate le maglie per l’annata successiva.

Martedì 28 luglio il Milan renderà nota la propria divisa casalinga 2020/2021. Il club ha pubblicato un video sui propri canali social per ricordare l’evento. I tifosi hanno già la possibilità di ordinare la nuova maglia sul sito ufficiale rossonero.

Alcune foto di anteprima di come sarà l’home kit della prossima stagione sono già circolate sul web, ma adesso si attende l’ufficializzazione.

Had to give the Galleria its own kit 💠

Find out what happens when beauty meets elegance 🔜

Pre-order your 2020/21 Home kit now! ➡️ https://t.co/TdhUKcsHr1

La nuova prima maglia per la stagione 2020/21. Prenotala ora! ➡️ https://t.co/RH7YHty3oP#ThisIsMilan @pumafootball pic.twitter.com/ANtA4dnjAl

