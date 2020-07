Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Cucurella

Il Milan sarebbe ancora sulle tracce di Marc Cucurella. L’esterno mancino è pronto a lasciare il Getafe. Ecco chi lo vuole oltre ai rossoneri

Ci sarebbe anche il Milan sulle tracce di Marc Cucurella. L’esterno mancino in forza al Getafe è pronto a lasciare la propria squadra qualora non dovesse disputare le competizioni europee. Impresa non certo facile visto che il club spagnolo dovrebbe vincere l’Europa League.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo sull’ex giocatore del Barcellona ci sarebbe ancora il Milan, che lo cercò la passata stagione. Al classe 1998, che potrebbe prendere il post dei partenti Laxalt e Ricardo Rodriguez, è interessato anche Borussia Dortmund e Chelsea.

LEGGI ANCHE: MONCHI VUOLE IL CENTROCAMPISTA