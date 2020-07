Calciomercato Milan, Monchi vuole il centrocampista

C’è anche il Siviglia sulle tracce di Marc Roca. Il centrocampista che piace al Milan è finito nel mirino di Monchi

Nuove insidie dalla Spagna per Marc Roca. Il centrocampista dell’Espanyol, finito nel mirino del Milan, piace anche ai club di Liga. Il giocatore classe 1996 è stato individuato dalla società rossonera come il rinforzo ideale per la mediana che ha bisogno di forze fresche visto l’imminente addio di Lucas Biglia e quello probabile di Rade Krunic.

Roca può rappresentare il giusto colpo da affiancare a Kessie e Bennacer, che avranno bisogno di tirare il fiato in una stagione che si preannuncia lunga.

La valutazione di Roca è di 15-18 milioni di euro, una cifra abbordabile che sta spingendo altre squadre ad interessarsi a lui: sulle tracce dello spagnolo – come riporta ‘MundoDeportivo’ – ci sarebbe anche il Siviglia di Monchi. Ieri vi avevamo segnalato anche l’accostamento al Real Madrid.

Il Milan, ad oggi, appare in una posizione di vantaggio ma bisogna affondare il colpo per evitare rimonte.

