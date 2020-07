Milan, stabilita la data del ritiro 2020/2021

Il Milan ha già fissato il giorno del raduno per iniziare gli allenamenti a Milanello in vista della stagione prossima. Emergono le prime indiscrezioni.

La stagione 2019/2020 volge verso il termine per il Milan e sembra probabile che la squadra sarà costretta ad affrontare i preliminari di Europa League.

Saranno tre partite secche da superare per qualificarsi alla fase a gironi. L’emergenza Covid-19 ha stravolto i calendari e i match avverranno con il campionato di Serie A già in corso. Il 17 settembre la prima gara, il 24 la seconda e il 1° ottobre la sfida di playoff decisiva.

Intanto il quotidiano Tuttosport rivela che il 20 agosto è la data che il Milan ha stabilito per il ritiro che darà il via alla preparazione per la stagione 2020/2021. Ovviamente si terrà presso il centro sportivo Milanello, come da tradizione. Sarà interessante vedere quali saranno i volti nuovi agli ordini di mister Stefano Pioli.

