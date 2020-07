Sampdoria-Milan, Pioli: “Ecco le condizioni di Calabria”

Davide Calabria è stato costretto a lasciare il campo al 62′ per un infortunio. Stefano Pioli ha fatto il punto sulle sue condizioni

Stefano Pioli – al termine di Sampdoria-Milan – ha parlato anche ai microfoni di MilanTv. Il tecnico dei rossoneri ha fatto il punto sull’infortunio di Davide Calabria, costretto a lasciare il campo nel corso del secondo tempo: Un affaticamento lo ha avuto – ammette – Dovremo valutare nei prossimi giorni. C’è poco tempo per recuperare”.

Quota 41 – “È l’obiettivo che ci siamo dati con la squadra. La nostra cavalcata è ripresa a gennaio per vari motivi, è stato un lungo periodo che ci ha visto vicino a livello di prestazione alle squadre più forti del campionato. Questi valori dovremmo metterli in campo sabato sera e poi assolutamente per tutta la prossima stagione. È una squadra che sta bene e ha valori importanti”.

LEGGI ANCHE: L’INTERVISTA DI PIOLI A SKY SPORT