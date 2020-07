Calciomercato Milan – Rodriguez da cedere. Idea Deulofeu | VIDEO

Ricardo Rodriguez è tornato al Milan dopo il prestito al PSV Eindhoven e verrà venduto, visto il contratto in scadenza a giugno 2021. Il terzino svizzero non rientra nei progetti rossoneri, che lo vorrebbe inserire nell’affare per Aleksej Miranchuk con la Lokomotiv Mosca. Tuttavia, il giocatore non accetta la Russia come destinazione. Sulle sue tracce anche squadre della Bundesliga, più gradita a Rodriguez. In entrata rispunta il nome di Gerard Deulofeu, esterno offensivo che lascerà il Watford e che ha già giocato nel Milan in passato. Ma, visto il grave infortunio da cui viene, lo spagnolo non è in cima alla lista del club.