Calciomercato Milan, due pretendenti in Serie A per Gabbia

Due squadre di Serie A interessate a Matteo Gabbia. Il Milan è disposto a cedere il difensore ventenne in prestito per farlo crescere con calma per poi riportarlo all’ovile e affidargli una maglia da titolare.

Una delle note liete del Milan in questa stagione è sicuramente Matteo Gabbia. Il difensore rossonero non è uno di quei nomi che fanno strabuzzare gli occhi, ma ha sempre svolto in modo egregio il suo compito, soprattutto in questo momento di assenza di Alessio Romagnoli.

Le buone prestazioni del ventenne hanno suscitato subito l’interesse di diversi club italiani, soprattutto in Serie A. Tra questi ci sono sicuramente Parma e Crotone. In particolare i pitagorici, appena promossi, garantirebbero al giocatore una continuità di presenza che gli consentirebbe di crescere con calma e nel modo più appropriato.

Parma è comunque una piazza dove i giovani storicamente riescono a esprimere al meglio le proprie potenzialità. Ora sta a Gabbia scegliere quale soluzione sia la migliore per le sue caratteristiche, consapevole che per tornare al Milan e giocare da titolare dovrà ancora crescere molto. Il Milan è disposto al prestito per poi riaccoglierlo a braccia aperte.

Alex Baldarelli