Furia Brozovic, l’interista perde il controllo in ospedale

Altro episodio fuori le righe per Marcelo Brozovic. Il centrocampista è apparso ubriaco in ospedale, andando su tutte le furie. Ecco perché

Marcelo Brozovic continua a far parlar di se. Ancora una volta nulla a che vedere con il campo: il croato, protagonista i giorni scorsi per essersi fatto ritirare la patente per non aver superato l’alcol test, ha vissuto una notte movimentata all’ospedale San Carlo di Milano.

Come si legge su gazzetta.it, Brozovic – secondo le ricostruzioni – sarebbe andato in escandescenza al pronto soccorso, pretendo che si occupassero di un amico ferito ad una gamba, prima di altri.

I sanitari non sarebbero riusciti a calmare il giocatore dell’Inter, che mostrava segni di ubriachezza, e hanno così deciso di chiamare le forze dell’ordine, che hanno – a loro volta – faticato a riportare tutto alla normalità.