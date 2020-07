Milan, nessuno come Donnarumma: nuovo primato

A riportare un nuovo dato che incorona Gianluigi Donnarumma è Opta: nessun portiere ha parato cinque calci di rigore in stagione

Ancora un dato importante che certifica la grande di Gianluigi Donnarumma. L’estremo difensore del Milan, alle prese con il rinnovo, si dimostra di essere uno dei migliori portieri al mondo a soli 21 anni.

Con il rigore parato a Maroni della Sampdoria, sono ben cinque quelli respinti in stagione. Donnarumma è, infatti, riuscito a dire di no anche a Federico Chiesa, Khouma Babacar, Cristiano Ronaldo e Ruslan Malinovskyi. Nessuno – come riporta Opta – è riuscito a fare meglio se si prendono in considerazione i cinque maggiori campionati.

5 – Gianluigi #Donnarumma è il portiere dei cinque maggiori campionati europei 2019/20 ad aver parato più rigori in stagione (5) considerando tutte le competizioni: Federico Chiesa 🚫

Khouma Babacar 🚫

Cristiano Ronaldo 🚫

Ruslan Malinovskiy 🚫

Gonzalo Maroni 🚫 Specialità. pic.twitter.com/28zwJcAq0D — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 31, 2020

