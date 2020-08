Sportmediaset – Rinnovo Ibrahimovic: possibile annuncio stasera

Zlatan Ibrahimovic potrebbe annunciare stasera il rinnovo di contratto con il Milan. Nel post partita contro il Cagliari, la società e lo svedese potrebbero comunicare il prolungamento.

Zlatan Ibrahimovic e il Milan: stasera il possibile sì. Secondo quanto riferisce sportmediaset.it, il club rossonero potrebbe annunciare dopo la partita contro il Cagliari di questa sera il rinnovo di contratto dello svedese. Per il momento non è ancora arrivata nessuna smentita, con le parti che sono comunque vicinissime all’accordo.

Il ritorno di Ibrahimovic è andato al di là di ogni più rosea aspettativa e lo svedese si è subito imposto come elemento imprescindibile. Il tecnico Pioli non riesce più a fare a meno di lui e la società lo ha capito, fiondandosi subito per convincere l’attaccante rossonero a restare.

Ibrahimovic è l’uomo da cui ripartire anche la prossima stagione e tornare finalmente nell’Europa che conta di più. Il numero 21 è l’elemento utile per far crescere i giovani e determinare le partite più ostiche con tutta la sua personalità straripante.

