Calciomercato Milan, futuro Bonaventura: arriva un’offerta importante

Il futuro di Giacomo Bonaventura sembra sempre più lontano dal Milan. Il Benevento ha offerto un importante biennale al centrocampista rossonero.

Elemento fondamentale delle ultime stagioni del Milan, Giacomo Bonaventura potrebbe decidere di lasciare il club di Via Aldo Rossi. Il suo contratto è scaduto il 30 giugno scorso, ma ha deciso di rimanere fino al termine della stagione per contribuire alla causa rossonera fino alla fine.

Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Alfredo Pedullà su Twitter, il centrocampista avrebbe ricevuto un’offerta importante (un biennale) dal neopromosso Benevento, allenato da Filippo Inzaghi. Proprio con l’ex numero 9 rossonero, Bonaventura esordì con il Milan nel 2015 e gradirebbe riaverlo con sè anche in terra campana.

Ma la proposta del Benevento non è l’unica in ballo, perché anche l’Atalanta vorrebbe riaccoglierlo a casa, dopo averlo fatto crescere nelle giovanili e debuttare in Serie A. L’offerta degli orobici non è ancora arrivata, ma non dovrebbe tardare molto. Il futuro di Bonaventura sembra sempre meno rossonero.

